Tg Sport – 5/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Zapata trascina un super Torino, Atalanta ko - Gran Galà del calcio, il Napoli protagonista dei premi - Milano stende Monza nel derby di Superlega 3-0 - Ettore Messina rinnova con Milano fino al 2026 - La serie D cambia: da 4 a 3 gli under obbligatori in campo mrv