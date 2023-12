Tg Sport – 4/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Capolavoro Inter, 3-0 al maradona contro il Napoli - La Roma ribalta il Sassuolo, Mourinho scatenato - Milano in crisi nera, ma Ettore Messina resta in sella - Brignone stellare, rimonta e vittoria a Mont-Tremblant - Coppa degli Assi, Lorenzo Correddu vince la 38^ edizione mc/gtr