Tg Sport – 4/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Roma crolla in Svezia, primo ko per Juric - Lazio travolgente col Taty, Fiorentina a fatica ma vincente - Milano debutta male in Eurolega, ko contro il Monaco - Bagnaia in Giappone per rimontare in classifica - Sinner “Sarei stupito se non andasse tutto bene con la Wada” mc/gtr