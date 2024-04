Tg Sport – 30/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - I tifosi del Milan bocciano Lopetegui, caccia al nuovo mister - Il Genoa stende il Cagliari, lotta salvezza di fuoco - Brescia perde ancora, Milano e Bologna in vetta - La Formula Uno si prepara per Miami, Ferrari per il riscatto - Serie B, duello Como-Venezia per la promozione gm/gtr