Tg Sport – 20/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La festa dell’Inter, il Sassuolo è in Serie B - Pogacar da favola, trionfo a Livigno in solitaria - Ancora Verstappen, a Imola la Ferrari è terza - Zverev trionfa a Roma, Errani-Paolini regine del doppio - La Barba al Palo - Ranieri e il valzer degli allenatori gm/gtr