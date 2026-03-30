Tg Sport – 30/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nazionale, sfida a Zenica: Barbarez avvisa l’Italia alla vigilia della finale playoff - Lukaku rompe il silenzio: "In Belgio per curarmi, non tradisco gli azzurri" - Sinner Re di Miami: doppietta USA e assalto finale al trono di Alcaraz - Basket, Udine sorprende Milano e Reggio Emilia vola alla sesta vittoria - Volley A1 Donne, Milano conquista la finale scudetto, Scandicci Ko - L’Italia è il Paese più veloce del mondo, dominio tra pista e motori azn