Tg Sport – 3/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Zaniolo affonda la Roma, ottava sinfonia per l’Atalanta - Bove, condizioni stabili e videochiamata coi compagni - La Final Eight di Coppa Davis in Italia dal 2025 al 2027 - Ferrari, la rimonta per il titolo costruttori è possibile - Opes, Morico confermato presidente nazionale /gtr