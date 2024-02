Tg Sport – 28/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vlahovic vuole solo la Juventus, pronto il rinnovo - Il Parma pareggia e il Como si avvicina, Samp così non va - Vasseur “Ferrari pronta, non dobbiamo aver paura di osare” - Niente rimonta per Monza, la Challenge Cup va a Varsavia - Malagò ottimista, il Cio vuole il rispetto dei tempi gm/gtr