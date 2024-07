Pescante “Immaginavo una festa, a Parigi c’è molto silenzio”

"Le Olimpiadi sono più di una gara. In tutto il mondo sportivo sanno che Casa Italia è l'immagine pura del Paese. Vedere una città senza una sola bandiera con i cinque cerchi mi ha fatto molta impressione. Mi sono state spiegate le ragioni di questa scelta, che non posso rendere pubbliche, e mi sono rammaricato ancora di più. Purtroppo il mondo d'oggi ha creato molto timore. Imaginavo di trovare una festa, invece è tutto in silenzio". Lo ha dichiarato l'ex presidente del Coni Mario Pescante, a margine dell'inaugurazione di Casa Italia a Parigi.