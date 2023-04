Tg Sport – 27/4/2023

In questa edizione: - Di Marco porta l'Inter in finale di Coppa Italia, Juve Ko - In Premier League è uragano City, poker all'Arsenal - Moto GP, cancellato dal calendario il GP del Kazakistan - Daniele Scardina è sveglio e ha lasciato l'ospedale - Sconto di pena di 5 punti per Varese, biancorossi al collegio di garanzia? - Ayrton Senna patrono dello sport in Brasile ari/gsl