Tg Sport – 27/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dybala fa volare la Roma, la Lazio crolla a Firenze - L'Atalanta per frenare l'Inter, il Napoli dal nuovo Sassuolo - Arnaldi e Cobolli strepitosi in Messico, vittorie top - Conegliano continua a vincere, Milano rincorre - Auto, torna la Coppa Milano-Sanremo gm/mrv/gtr