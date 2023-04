Tg Sport – 26/4/2023

In questa edizione: - Il Napoli si prepara, nel weekend sarà scudetto? - La Roma vince la Coppa Italia Primavera, battuta la Fiorentina - Volley, la finale scudetto sarà Trento - Civitanova - Leclerc, si allontana il rinnovo con la Ferrari? - Juventus, dalla Uefa si rischia l'esclusione dalle coppe - Paolo Banchero Rookie of The Year in NBA, e la nazionale? glb/gtr