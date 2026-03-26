Tg Sport – 26/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Napoli, scontro con Lukaku: il belga non rientra a Castel Volturno - Inter, sirene catalane per Bastoni: il Barcellona offre 80 milioni - Juve, manovre di riscatto: Joao Mario e Conceiçao al centro del progetto - Milan, Pavlovic nel mirino del Chelsea: Allegri trema per la difesa - Roma, obiettivo bilancio: una cessione eccellente entro giugno - Tennis, Miami Open: Bolelli e Vavassori volano in semifinale nel doppio - Golden Gala: la stella Noah Lyles attesa a Roma per la sfida sui 100 metri - F1, vigilia tesa in Giappone tra indagini Fia e nervosismo Verstappen /gtr