Tg Sport – 25/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gattuso punta su Kean e Retegui contro l'Irlanda del Nord - Chiesa, giallo sulle condizioni e l’addio al ritiro azzurro -L'inter punta Manu Koné, la Juve accelera per Vlahovic - Sci alpino, per Shiffrin sesta coppa generale, bene Anna Trocker - Tennis, Sinner batte Michelsen e vola ai quarti a Miami - Bufera Mercedes, la FIA indaga sulla regolarità dell'ala anteriore - Velasco “Sarà un anno difficile, Europei obiettivo principale” /gtr