Tg Sport – 24/3/2026

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Nazionale, Gattuso lancia Pio Esposito, rivelazione dell’Inter - Playoff Mondiali, infermeria azzurra: recuperano Bastoni, Tonali e Calafiori - Lega Serie A, allarme calendari: "FIFA e UEFA schiacciano i campionati nazionali" - Milan, Allegri punta su Rabiot: è lui l’uomo chiave per la Champions League - Inter, crisi di risultati: giocatori sotto esame e il caso Marcus Thuram - Tennis, Miami Open: Sinner inarrestabile, batte Moutet e vola agli ottavi - Sci alpino, Braathen e Shiffrin su tutti - SportCity Meeting, a Fiuggi confronto e proposte per il futuro /gtr