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Tg Sport – 23/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter, pari al Franchi: il campionato è riaperto - Juve, Spalletti verso il rinnovo fino al Giugno 2027 - Nazionale, tegola per Gattuso, Chiesa lascia il ritiro - Berrettini si ferma al terzo turno al Miami Open, Sinner vede il sorpasso su Alcaraz - Pogacar da leggenda: conquistata la prima Milano-Sanremo - Basket, Serie A: cade la Virtus, Milano festeggia i 90 anni - La Barba al Palo: "Irlanda del Nord, brutti ricordi. Ci pensi San Pio Esposito" mrv