Tg Sport – 22/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Napoli, la prima di Calzona è un bicchiere mezzo pieno - La favola Bologna continua, il sogno Champions League rossoblù - Gallinari tra Bucks e un futuro azzurro ancora incerto - Civitanova fa la voce grossa in Turchia, bene Trento - Verso la Milano-Sanremo, per Nibali fari puntati su Ganna gm/mrv