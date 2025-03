Tg Sport – 21/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Non basta Tonali, Italia sconfitta in rimonta dalla Germania - Super Ferrari, Hamilton in pole per la Sprint - Indian Wells, quattro azzurri al turno successivo - Oro e record italiano nel salto triplo per Diaz - Kirsty Coventry è la nuova presidente del CIO - Ettorre “Insieme a Unicredit per una vela più inclusiva” - La Barba al Palo - Dalla Germania può salvarci solo il catenaccio mrv