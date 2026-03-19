Tg Sport – 19/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Champions, notte amara per l'Atalanta: il Bayern vince 4 -1 - Champions, sorteggiati i quarti: sarà Bayern-Real Madrid e derby spagnolo - Inter, assalto a Vicario per il dopo Sommer e rebus Calhanoglu - Serie B: corre il Frosinone, crolla la Samp - Tennis, Sinner scalda i motori a Miami "Felice di esserci, sento il tifo degli italiani" - Nba: Doncic trascina i Lakers a Houston, Boston batte Golden State - Rubati gli snowboard al campione Perathoner /gtr