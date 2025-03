Tg Sport – 19/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia per la Germania perde Retegui, Spalletti “Sfida con fascino” - Marotta “Avanti con Inzaghi, il nostro ciclo non è finito” - Milano non riesce a contenere Parigi, playoff a rischio - Bravissima Lucia Bronzetti, out invece Cocciaretto e Stefanini - Tutto pronto per la Milano-Sanremo, obiettivo di Pogacar mrv