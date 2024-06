Tg Sport – 17/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia va verso la Spagna con tante certezze - Bellingham trascina l’Inghilterra, l’Olanda passa nel finale - Berrettini perde in finale a Stoccarda, ma è tornato - É una grande Ferrari, vince ancora la 24 ore di Le Mans - La Barba al Palo - Mbappè pensi ai gol, non alla politica gm/mrv