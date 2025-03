Tg Sport – 17/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Inter batte l’Atalanta, il Napoli non sfonda a Venezia - La Juve crolla a Firenze, Bologna da favola - In Australia vince Norris, male le Ferrari - Marquez domina anche in Argentina, Bagnaia è quarto - La Barba al Palo - Il bello dell’Inter è la voglia di vincere mrv