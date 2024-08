Tg Sport – 16/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sabato riparte il campionato, Inter a Genova - Napoli, Lunedì arriva Neres dal Benfica - Milan, è il giorno di Fofana dal Monaco - Chiesa fuori rosa, Juve più vicina a Koopmeiners - Gudmundsson alla Fiorentina, al Genoa Pinamonti - Tifosi Roma contro partenza Dybala - Newcastle, squalifica finita, Tonali pronto a rientrare - Ciclismo, ore d’ansia per Alice Toniolli dopo incidente - Basket, ranking Fiba: usa sempre in testa, scende l’Italia - Malagò “Follia lo sfregio al murale di Egonu” ari/gtr