Tg Sport – 16/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gattuso è ufficiale, è lui la scelta per la Nazionale - Si è acceso il mondiale per Club, subito un grande - PSG La Sampdoria vince l’andata dei playout di B, Salernitana intossicata - Russell vince il Gran Premio in Canada, Leclerc solo quinto - Europei scherma, un argento e due bronzi Italia dopo due giorni /gtr