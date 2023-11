Tg Sport – 15/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner da sogno, battuto Djokovic alle Atp Finals - Il Napoli ha scelto Mazzarri, più che un traghettatore? - Si avvicina la Macedonia, Spalletti ha dubbi solo in attacco - Il derby d’Eurolega è di Bologna, Lundberg stende l’Olimpia Milano - Quattro esoneri in un colpo solo, in Serie B è rivoluzione totale - Trentuno e non sentirli, Sofia Goggia pronta per la libera mc/gtr