Tg Sport – 14/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Contro il Sassuolo la Juventus cade 3-2, decide l'ex Adzic - Il Napoli si riscatta e piega il Bologna: decide Lobotka - Serie A, stasera tre posticipi: Inter, Roma e Como in campo - Volley, l'Italia piega 3-1 la Slovacchia e centra gli ottavi - Atletica, Tamberi vince gli Ultimate Championship a Budapest con 2,37 - F1, trionfo di Kimi Antonelli a Madrid - MotoGP, doppietta di Marc Marquez a Misano - Tennis, Zverev vince gli US Open: Shelton 4°, Djokovich fuori dalla Top 10 - La Barba al Palo - La Var: chi l'ha vista? azn