Tg Sport – 14/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Varsavia l’Atalanta tenta un’altra impresa per fermare il Real Madrid - Il Trofeo Berlusconi è del Milan, 3-1 sul Monza - Fonseca entusiasta, punta sul mediano Fofana - Juve, pronti 55 milioni per Koopmeiners - Dybala, riunione notturna tra Roma, Arabia, agente - Khelif denuncia Elon Musk e JK Rowling per cyberbullismo - Paltrinieri si è rotto il gomito la sera della chiusura Olimpiadi - Valentina Petrillo, prima transgender alle Paralimpiadi - Indagini sul murale deturpato e dedicato a Paola Egonu ari/gtr