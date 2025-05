Tg Sport – 14/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Incubo Sampdoria, per la prima volta nella storia retrocede in Serie C - Serie A, a due giornate dalla fine ancora tutto aperto - Serie A di Basket, Bologna inizia in testa la post-season - Sinner è già in forma per vincere, Paolini rimonta strepitosa - Milan e Bologna al Quirinale, Mattarella "Richiamare il rispetto reciproco" gm/gtr