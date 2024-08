Tg Sport – 13/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Questa sera il trofeo Berlusconi tra Milan e Monza - Coppa Italia, conclusi i 32esimi di finale, ora il campionato - Lautaro, firmato rinnovo con l'Inter fino al 2029 - Emerson vuole fare la storia del Milan - Asse Juve-Milan per Kalulu e forse Chiesa - Napoli, Manna a Londra per trattare Lukaku e Gilmour - Gudmundsson, è sfida tra Fiorentina e Inter - Bandiera Olimpica arrivata a Los Angeles per Giochi 2028 - Deturpato il murales contro il razzismo con Paola Egonu - Sinner "Peccato Parigi ma stagione molto positiva"