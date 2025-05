Tg Sport – 13/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Atalanta conquista la Champions, il Venezia vince e spera - Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, Milan e Bologna per il trofeo - Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Brasile - Le lacrime di Matteo Berrettini “Spero di essermi fermato in tempo” - Ostia capitale dello skateboarding in attesa della Coppa del Mondo ari/gtr