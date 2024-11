Tg Sport – 13/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner da applausi a Torino, battuto anche Fritz - Comuzzo e Savona “La maglia azzurra è un sogno” - L’Olimpia si butta via a Berlino, troppo Real per la Virtus - Conegliano e Milano dominanti in Champions League - Ponzani rieletto presidente della FISSW gm/gtr