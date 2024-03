Tg Sport – 12/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Colpo Udinese all’Olimpico, Lazio in crisi - Champions League, l’Inter a Madrid per i quarti - Clamoroso Nardi, a Indian Wells batte Djokovic - La Milano-Sanremo parte da Pavia, tanta incertezza sui favoriti - Europei paralimpici di scherma, l'Italia chiude con 15 medaglie ari/gtr