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Tg Sport – 11/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Atletica Europei, trionfo nel peso e storico record Coiro - Nuoto Europei Parigi, Razzetti argento nei 400 misti e quattro finali conquistate - Caso Infantino, Trump difende il presidente FIFA su Truth - Juventus, vittoria sul Palermo in amichevole per 2-0 - Inter, affondo per Djed Spence dal Tottenham - Milan, idea Amorim: Rabiot trequartista come con De Zerbi - Roma, assalto a Luis Henrique dell'Inter - Orsato: “L’arbitro torna al centro, Var supporto eccezionale”. gsl