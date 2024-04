Tg Sport – 11/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Donnarumma tradisce il PSG, l'Atletico spreca tantissimo - Perrotta "Mancini? Ha sbagliato ma non condanniamolo” - Conegliano sconfitta doo 45 partite, Milano fuori - Bagnaia "Motivato e pronto a riscattarmi" - Non solo calcio, Euro2024 punta alla sostenibilità gm/gtr