Tg Sport – 11/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il big match tra Inter e Napoli finisce in parità - Atalanta, Fiorentina e Lazio volano, a Roma esonerato Juric - Sinner parte fortissimo, battuto De Minaur in due set - L’Olimpia vince di misura, impresa di Varese con la Virtus - Nuovo colore per l'Italia dell'equitazione, dal 2025 giacca azzurra - La Barba al Palo - Povera Roma gm/gtr