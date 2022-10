Tg Sport – 11/10/2022

In questa edizione: - Roma, tegola Dybala: out tra le 4 le 8 settimane - Spal, ufficiale: De Rossi è il nuovo allenatore - F1, Budget Cup: per la Red Bull sanzione minima - Tiro con l'arco, Boari "Voglio migliorare bronzo Tokyo" gsl