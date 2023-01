Tg Sport – 11/1/2023

In questa edizione: - Le insidie di Coppa Italia per Roma e Fiorentina contro Genoa e Samp - Vertice al Viminale dopo gli scontri tra ultras - Ginnastica, le Farfalle non torneranno più a volare - Iniziano gli Australian Open, in palio anche il trono Atp gm/gtr/glb/gsl