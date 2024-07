Tg Sport – 10/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Spagna ribalta la Francia illuminata da Yamal - Il caso Chiesa, la Juve gli da un ultimatum - Sinner cede al quinto set, Paolini strepitosa - Problema muscolare per Tamberi, ansia per Parigi - Calciomercato, tra annunci e rumors in un caldo Luglio ari/gtr