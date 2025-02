Tg Sport – 10/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Napoli non vince in casa, l’Udinese strappa un punto - Le romane vincono entrambe, respira il Cagliari - Paris sfiora il podio nella discesa mondiale - Super Bowl, vincono i Philadelphia Eagles contro Kansas City - Favaretto e Marini trionfano nel Trofeo Inalpi a Torino - La Barba al Palo - Così non... Var, credibilità calcio a rischio /gtr