Tg Salute – 3/2/2020

In questo numero del Tg Salute: il punto sul Coronavirus 2019-nCov; tra i diversi danni alla salute prodotti dalle polveri sottili, c’e' anche l’inaridimento del prezioso film lacrimale che ricopre la superficie degli occhi; circa 8mila chilometri percorsi in 4 mesi dal camper della FIMMG per la campagna #adessobasta. col/sat/red