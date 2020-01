Tg Salute – 24/1/2020

In questo numero del Tg Salute: lo spettro di un’era pre-antibiotica si sta allungando inesorabilmente sulla salute pubblica globale per colpa dei super-batteri resistenti agli antibiotici; Fondazione Onda lancia il percorso di sensibilizzazione "Uscire dall’ombra della depressione"; Inizieranno entro gennaio in 13 dei 26 Istituti di ricerca di Alleanza Contro il Cancro, le attivita' del progetto triennale sulle terapie CAR T. col/sat/red