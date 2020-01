Tg Salute – 17/1/2020

In questo numero del Tg Salute: Serena Missori, endocrinologa specializzata anche sui temi dell’alimentazione preventiva, anti-aging ed anti-stress, spiega come rimettersi in forma dopo il tour de force a tavola delle festività; terapia forestale, uno studio prevede la concentrazione degli oli essenziali; un contributo fondamentale per comprendere i meccanismi di resistenza alle terapie antitumorali è stato fornito da un team di ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità; Comune di Roma e l'Istituto nazionale di malattie infettive "Spallanzani" hanno siglato un protocollo d'intesa per diffondere conoscenze e prevenzione sulla salute alimentare e sulle infezioni. sat/red