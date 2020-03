Tg Salute – 13/3/2020

In questo numero del Tg Salute: i consigli degli esperti della Società Italiana di Psichiatria (SIP) per gestire gli effetti delle restrizioni legate al coronavirus; diffusi i risultati della ricerca “La salute della gola"; dalla collaborazione tra Ordini degli Psicologi e Federazione degli Ordini dei Farmacisti nasce un'iniziativa per affrontare anche dal punto di vista psicologico l’emergenza COVID-19.