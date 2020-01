Tg Salute – 10/1/2020

In questo numero del Tg Salute: l'Italia e' uno dei paesi piu' "attempati" del mondo con 168,9 over 65 ogni 100 giovani; come sara' la sanita' del futuro? A indagarlo e' Deloitte con una recente indagine che ha coinvolto aziende, societa' scientifiche, strutture sanitarie e istituzioni; e' stato firmato il decreto che istituisce la consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.