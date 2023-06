Tg News – 9/6/2023

In questa edizione: - Migranti, sì al patto europeo ma con tensioni - Ucraina al contrattacco su Bakhmut - Meloni: “Donne vittime di violenza testimoni nelle scuole” - Inflazione, allarme della Consob, rischi per la democrazia - Istat, per l’industria crollo produzione del 7,2% - Scambio di flaconi, in 4 perdono la vista a Spoleto - Decorso post operatorio regolare per Papa Francesco - Previsioni 3B Meteo 10 Giugno gsl