A fuoco due capannoni nel catanese, le immagini dell’incendio

CATANIA (ITALPRESS) - Un vasto incendio è divampato in zona via San Marco, a Paternò, in provincia di Catania. Le fiamme hanno avvolto le sterpaglie circostanti e coinvolto due capannoni adiacenti, adibiti a deposito di imballaggi, cartoni e materiali vari. Sul posto diverse squadre di Vigili del Fuoco dai Distaccamenti di Adrano, Paternò ed Acireale, coordinate dal funzionario di servizio. Presente anche un'autobotte con personale della Forestale, militari dei Carabinieri, personale sanitario e personale della Protezione Civile. pc/mca2 Fonte video: Vigili del Fuoco Catania