ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Strage Crans Montana, arrestato titolare locale - In Svizzera la commemorazione per le vittime - Palazzina esplode per fuga gas in Germania, muoiono italiani - Russia colpisce Kiev con missile ipersonico - Venezuela, dopo Gasperin liberato l’italiano Pilieri - La protesta dei trattori a Milano, traffico in tilt - Senzatetto, aumentano i morti per il freddo - Meloni, da Crans Montana a sicurezza e Ucraina - Previsioni 3B Meteo 10 Gennaio azn