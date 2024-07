Tg News – 8/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esplosioni a Kiev, distrutto ospedale pediatrico - In Francia trionfa la sinistra, Le Pen terza - Donna scomparsa in Sardegna, fermato il marito - Toti, entro due giorni si decide sulla revoca dei domiciliari - Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia ad udienza preliminare - Ponza, 16enne denuncia violenza da vicino di casa - Fotovoltaico, arriva il portale per chiedere il bonus - Urso: “Il Polo siderurgico dell’ex Ilva può risorgere” - Previsioni 3B Meteo 9 Luglio mrv