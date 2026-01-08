Home Video News Cronaca Tg News – 8/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sale la tensione a Minneapolis, polizia usa lacrimogeni - Macron: “Usa si allontanano da alleati e norme internazionali” - Gaza, uccisa bambina nonostante il cessate il fuoco - Aurora Livoli, peruviano fermato confessa omicidio e abusi - Morta per corsa clandestina, arrestato guidatore - Influenza, Pronto Soccorso sotto pressione in tutta Italia - A Novembre disoccupazione al 5,7%, mai così basso - Valditara: "Onorare la bandiera italiana nelle scuole" - Previsioni 3B Meteo 9 Gennaio azn