Tg News – 7/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia non firma le sanzioni Usa alla Cpi - Forte scossa di terremoto a Messina, magnitudo tra 4,8 e 5,3 - Morto rapinatore colpito alla testa da guardia giurata - Mamma muore mentre la prepara, bimba di 6 anni va a scuola da sola - Babysitter scomparsa a Milano, compagno indagato per omicidio - Chiusi 508 sportelli bancari nel 2024, metà comuni italiani senza - Al via il progetto Med Wind, parco eolico offshore nel Mediterraneo - 3B meteo per 8 Febbraio gsl